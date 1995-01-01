«Лион» не готов отпускать Фекира менее, чем за 30 миллионов

Руководство «Лиона» назвало минимальную сумму за трансфер Набиля Фекира.

По информации источника, клуб готов расстаться с капитаном не меньше, чем за 30 миллионов евро, но пока французский клуб не получал официальных предложений.

Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что Фекир может покинуть клуб этим летом.