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    «Лион» не готов отпускать Фекира менее, чем за 30 миллионов

    Руководство «Лиона» назвало минимальную сумму за трансфер Набиля Фекира.

    По информации источника, клуб готов расстаться с капитаном не меньше, чем за 30 миллионов евро, но пока французский клуб не получал официальных предложений.

    Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что Фекир может покинуть клуб этим летом.

    • Фекир – воспитанник клуба и сыграл первый матч в 2013-м.
    • В прошедшем сезоне полузащитник сыграл в 39 матчах, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач.
    • Нынешний контракт Набиля рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: GFFN

    GFFN (Get French Football News) – твиттер, посвященный французскому футболу с аудиторией в 136 тысяч подписчиков. Обычно ретранслирует новости с главных медиа страны, но зачастую делится собственными инсайдами.

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