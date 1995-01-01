«Лион» не готов отпускать Фекира менее, чем за 30 миллионов

Руководство «Лиона» назвало минимальную сумму за трансфер Набиля Фекира.
По информации источника, клуб готов расстаться с капитаном не меньше, чем за 30 миллионов евро, но пока французский клуб не получал официальных предложений.
Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что Фекир может покинуть клуб этим летом.
- Фекир – воспитанник клуба и сыграл первый матч в 2013-м.
- В прошедшем сезоне полузащитник сыграл в 39 матчах, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач.
- Нынешний контракт Набиля рассчитан до лета 2020 года.
Источник: GFFN
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