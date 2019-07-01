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    Кикнадзе – о письме болельщиков: «Будем отвечать. Такие вещи просто так не оставляем

    Генеральный директор «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал письмо фанатов клуба в адрес президента Анатолия Мещерякова.

    «Письмо болельщиков видел. Пока не могу никак прокомментировать. Будем отвечать на это письмо.

    Посмотрим, кто будет отвечать – я или Анатолий Анатольевич [Мещеряков]. Официальное заявление, конечно же, будет. Мы такие вещи просто так не оставляем», – сказал Кикнадзе.

    Письмо было опубликовано сегодня, 1-го июля, в фанатском инстаграм-аккаунте South United. Его полный текст доступен на «Бомбардире».

    Источник: Sport24

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