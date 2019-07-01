Кикнадзе – о письме болельщиков: «Будем отвечать. Такие вещи просто так не оставляем

Генеральный директор «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал письмо фанатов клуба в адрес президента Анатолия Мещерякова.

«Письмо болельщиков видел. Пока не могу никак прокомментировать. Будем отвечать на это письмо.

Посмотрим, кто будет отвечать – я или Анатолий Анатольевич [Мещеряков]. Официальное заявление, конечно же, будет. Мы такие вещи просто так не оставляем», – сказал Кикнадзе.

Письмо было опубликовано сегодня, 1-го июля, в фанатском инстаграм-аккаунте South United. Его полный текст доступен на «Бомбардире».