ESPN: «Барселона» должна объявить о переходе Гризманна на этой неделе

«Барселона» близка к завершению трансфера нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико».

По информации ESPN, каталонцы должны официально объявить о подписании француза в течение этой недели.

С 1 июля сумма отступных за 28-летнего футболиста снизилась с 200 до 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила «Атлетико» заплатить за игрока на 6 миллионов больше, но несколькими траншами.