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    ESPN: «Барселона» должна объявить о переходе Гризманна на этой неделе

    «Барселона» близка к завершению трансфера нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико».

    По информации ESPN, каталонцы должны официально объявить о подписании француза в течение этой недели.

    С 1 июля сумма отступных за 28-летнего футболиста снизилась с 200 до 120 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила «Атлетико» заплатить за игрока на 6 миллионов больше, но несколькими траншами.

    • В прошлом сезоне Гризманн провел за мадридскую команду 48 матчей, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.
    • В 2014 году «Атлетико» купил форварда у «Реала Сосьедад» за 30 миллионов евро.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2669

      Yev 31 минуту назад

      Еще один беременный, не может разродиться. На хер они нужны Барсе эьи гризманы и неймары? Чтоб не скучно было, чтоб юристы не скучали: сначала судится и добиваться перехода в клуб, потом судиться расторгать контракт. Долб...*** какие-то!!!

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      Рейтинг: +4590

      84aivengo 32 минуты назад

      неймару найдется ли место ?

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      Рейтинг: -7

      faze933 1 час назад

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      Рейтинг: +3006

      dinar7777dinar 1 час назад

      ждем официальной инфы.

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