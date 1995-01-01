ESPN: «Барселона» должна объявить о переходе Гризманна на этой неделе

Еще один беременный, не может разродиться. На хер они нужны Барсе эьи гризманы и неймары? Чтоб не скучно было, чтоб юристы не скучали: сначала судится и добиваться перехода в клуб, потом судиться расторгать контракт. Долб...*** какие-то!!!
«Барселона» близка к завершению трансфера нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико».
По информации ESPN, каталонцы должны официально объявить о подписании француза в течение этой недели.
С 1 июля сумма отступных за 28-летнего футболиста снизилась с 200 до 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила «Атлетико» заплатить за игрока на 6 миллионов больше, но несколькими траншами.
- В прошлом сезоне Гризманн провел за мадридскую команду 48 матчей, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.
- В 2014 году «Атлетико» купил форварда у «Реала Сосьедад» за 30 миллионов евро.