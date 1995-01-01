Дзюба: «Однажды на теории случайно включил сигнал SOS на телефоне. А потом под дурочка косил: «Какая это скотина?»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, что его раздражает больше всего, и о том, как однажды с ним на теоретическом занятии команды произошел курьезный случай из-за телефона.

«Бесит, когда люди в кинотеатре болтают. Вот это вообще. Еще сидят там чего-то… А когда говорят 50 раз: «Выключите телефон». И найдется один вундеркинд сказочный, сказочный долбоящер, который сидит и у него: «Туру-руру-руруру».

А самый прикол был: я в театре Ленсовета сидел, ну там же тоже объявляют. И там дедуля вообще забавный. Сидит, и у него мелодия во время спектакля как заиграла. Причем такая (издает завывающий громкий звук). И он сидит такой, начинает в панике (искать телефон), не может достать… А я прямо сзади него был. Как я смеялся, минут 15, наверное, не мог остановиться. Причем у него еще раза три заиграла, но его это не смущало. Ответил ли он? Нет, он пытался отключить. Отключает, кладет (в карман) – ему опять звонок. И опять на громкую. Я думаю, ну, может, он не знает, как на беззвучный (режим поставить).

Это еще ладно. Ну, дедушка, ладно. Даже мы, когда ходили с компанией на ужастики – заходишь, хахачешку ловишь, начинаешь смеяться. Мужчина какой-то повернется, скажет: «Ребят, ну, можно посерьезнее? Можно немножечко дать настроя, все-так ужасы?» Ну, типа, «да-да, согласны». Но, когда болтают что-то там между собой, я вообще не могу. Вымораживает.

Самый нелепый случай, когда у меня в самом неподходящем месте зазвонил телефон? Была то ли перед «Копенгагеном», то ли еще где-то теория. И тут по вибрации прямо звонок такой проходит. А там раз нажимаешь – беззвучно, а раз-два – и у меня срабатывает типа SOS. «Три-два» на всю эту… Все ищут, у кого. Я тоже под дурочка (начинает озираться по сторонам): «Какая скотина это?» Бум-бум, отключил. Думаю: «Ешкин ты кот».

Вычислили? Конечно, вычислили. Там такое всегда (вычисляется). У меня еще на лице такая лыба. Штрафанули, конечно», – сказал Дзюба.