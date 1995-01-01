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    Дзюба: «Однажды на теории случайно включил сигнал SOS на телефоне. А потом под дурочка косил: «Какая это скотина?»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, что его раздражает больше всего, и о том, как однажды с ним на теоретическом занятии команды произошел курьезный случай из-за телефона.

    «Бесит, когда люди в кинотеатре болтают. Вот это вообще. Еще сидят там чего-то… А когда говорят 50 раз: «Выключите телефон». И найдется один вундеркинд сказочный, сказочный долбоящер, который сидит и у него: «Туру-руру-руруру».

    А самый прикол был: я в театре Ленсовета сидел, ну там же тоже объявляют. И там дедуля вообще забавный. Сидит, и у него мелодия во время спектакля как заиграла. Причем такая (издает завывающий громкий звук). И он сидит такой, начинает в панике (искать телефон), не может достать… А я прямо сзади него был. Как я смеялся, минут 15, наверное, не мог остановиться. Причем у него еще раза три заиграла, но его это не смущало. Ответил ли он? Нет, он пытался отключить. Отключает, кладет (в карман) – ему опять звонок. И опять на громкую. Я думаю, ну, может, он не знает, как на беззвучный (режим поставить).

    Это еще ладно. Ну, дедушка, ладно. Даже мы, когда ходили с компанией на ужастики – заходишь, хахачешку ловишь, начинаешь смеяться. Мужчина какой-то повернется, скажет: «Ребят, ну, можно посерьезнее? Можно немножечко дать настроя, все-так ужасы?» Ну, типа, «да-да, согласны». Но, когда болтают что-то там между собой, я вообще не могу. Вымораживает.

    Самый нелепый случай, когда у меня в самом неподходящем месте зазвонил телефон? Была то ли перед «Копенгагеном», то ли еще где-то теория. И тут по вибрации прямо звонок такой проходит. А там раз нажимаешь – беззвучно, а раз-два – и у меня срабатывает типа SOS. «Три-два» на всю эту… Все ищут, у кого. Я тоже под дурочка (начинает озираться по сторонам): «Какая скотина это?» Бум-бум, отключил. Думаю: «Ешкин ты кот».

    Вычислили? Конечно, вычислили. Там такое всегда (вычисляется). У меня еще на лице такая лыба. Штрафанули, конечно», – сказал Дзюба.

    Источник: YouTube-канал «Зенита»

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1175

      Axe111 15 минут назад

      Очередная ФУТБОЛЬНАЯ НОВОСТЬ!!!!! БРАВО

      0
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      Рейтинг: +1821

      TOL47 24 минуты назад

      Зато опять всех повесилил, так увлёкся косить, что уже и напрягаться не надо. Но народ прикалывается, значит нужны иногда такие.

      0
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      Рейтинг: +21410

      Blossiya 24 минуты назад

      Промолчу. Грех смеяться над этим дитя природы, ум которого не тронут успехами цивилизации.

      1
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      Рейтинг: +9828

      Garrincha58 25 минут назад

      а для чего это тут

      1
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      Рейтинг: +8102

      tesch 29 минут назад

      У меня кот умнее Дзюбы.

      3
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      Рейтинг: +11146

      Супервайзер 47 минут назад

      Все претензии к Дзюбе снимаю. К дебилам претензий быть не может. Это диагноз.

      2
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      Рейтинг: +13217

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      "И это всё о нём." *****

      5
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      Рейтинг: +17188

      Боцман59rus 1 час назад

      Ребёнок 9олбоеб - горе семье,,,

      6
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      Рейтинг: +4778

      Т34 1 час назад

      Ну дебил! Прямо сказочный.

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      Рейтинг: +19795

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Если зюбе пальчик показать, этот дебилоид неделю будет ржать.

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