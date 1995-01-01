Неймар поучаствовал в презентации новой формы «ПСЖ». Игрок хочет покинуть клуб

«ПСЖ» представил новую форму, в которой команда будет играть в сезоне-2019/20.

Экипировка выполнена в темно-синем цвете с красными и белыми полосками. Производитель – компания Nike.

В презентации принял участие нападающий Неймар, который собирается покинуть клуб этим летом.

Бразилец рассчитывает вернуться в «Барселону», хотя в воскресенье появилась информация, что парижане не отпустят его в текущее трансферное окно.