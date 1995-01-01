Неймар поучаствовал в презентации новой формы «ПСЖ». Игрок хочет покинуть клуб

Скандалы интриги расследования. Игрок ПСЖ, у которого с клубом контракт, участвует в презентации формы) Вот это ничего себе)
«ПСЖ» представил новую форму, в которой команда будет играть в сезоне-2019/20.
Экипировка выполнена в темно-синем цвете с красными и белыми полосками. Производитель – компания Nike.
В презентации принял участие нападающий Неймар, который собирается покинуть клуб этим летом.
Бразилец рассчитывает вернуться в «Барселону», хотя в воскресенье появилась информация, что парижане не отпустят его в текущее трансферное окно.
C'est l'heure ! Découvrez la nouvelle tunique du @PSG_inside pour la saison— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 30 июня 2019 г.
Welcome @All
#ICICESTPARIS pic.twitter.com/3GAqXfBheE