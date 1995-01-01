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    Неймар поучаствовал в презентации новой формы «ПСЖ». Игрок хочет покинуть клуб

    «ПСЖ» представил новую форму, в которой команда будет играть в сезоне-2019/20.

    Экипировка выполнена в темно-синем цвете с красными и белыми полосками. Производитель – компания Nike.

    В презентации принял участие нападающий Неймар, который собирается покинуть клуб этим летом.

    Бразилец рассчитывает вернуться в «Барселону», хотя в воскресенье появилась информация, что парижане не отпустят его в текущее трансферное окно.

    Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»

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    Сегодня, 08:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10822

      bset 41 минуту назад

      Скандалы интриги расследования. Игрок ПСЖ, у которого с клубом контракт, участвует в презентации формы) Вот это ничего себе)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6375

      Skull_Boy 1 час назад

      И что, и у Неймара контракт с Найком, так что обязан

      0
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