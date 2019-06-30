Sport24: «Зенит» отказался от покупки защитника «Спортинга» Акуньи  

Защитник «Спортинга» Маркоса Акунья не перейдет в «Зенит». Об этом сообщает Sport24.

Российский клуб отказался от трансфера из-за высокой стоимости футболиста. Точная сумма, которую запросил «Спортинг», не называется. Зимой португальский клуб требовал 20 миллионов евро за игрока, «Зенит» хотел заплатить 16 миллионов и бонусы.

Сегодня португальский сайт Record сообщил, что футболистом также интересуется «Локомотив».