Sport24: «Зенит» отказался от покупки защитника «Спортинга» Акуньи  

Защитник «Спортинга» Маркоса Акунья не перейдет в «Зенит». Об этом сообщает Sport24.
Российский клуб отказался от трансфера из-за высокой стоимости футболиста. Точная сумма, которую запросил «Спортинг», не называется. Зимой португальский клуб требовал 20 миллионов евро за игрока, «Зенит» хотел заплатить 16 миллионов и бонусы.
Сегодня португальский сайт Record сообщил, что футболистом также интересуется «Локомотив».
- Контракт Акуньи со «Спортингом» рассчитан до 2023 года [Transfermarkt].
- В прошлом сезоне он провел 30 матчей в чемпионате Португалии, забил один гол и отдал девять голевых передач.