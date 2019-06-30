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    Sport24: «Зенит» отказался от покупки защитника «Спортинга» Акуньи  

    Защитник «Спортинга» Маркоса Акунья не перейдет в «Зенит». Об этом сообщает Sport24.

    Российский клуб отказался от трансфера из-за высокой стоимости футболиста. Точная сумма, которую запросил «Спортинг», не называется. Зимой португальский клуб требовал 20 миллионов евро за игрока, «Зенит» хотел заплатить 16 миллионов и бонусы.

    Сегодня португальский сайт Record сообщил, что футболистом также интересуется «Локомотив».

    • Контракт Акуньи со «Спортингом» рассчитан до 2023 года [Transfermarkt].
    • В прошлом сезоне он провел 30 матчей в чемпионате Португалии, забил один гол и отдал девять голевых передач.

    Источник: Sport24

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