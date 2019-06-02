«Зенит» может возобновить переговоры по трансферу Акуньи из «Спортинга»

«Зенит» интересуется полузащитником «Спортинга» Маркосом Акуньей, сообщает A Bola. Российский клуб может возобновить переговоры по трансферу.

В зимнее окно «Спортинг» отклонил несколько предложений «Зенита» по хавбеку. Российский клуб предлагал 16 миллионов евро и бонусы, «Спортинг» настаивал на 20 миллионах.

По информации источника, портульский клуб все еще рассчитывает получить такую сумму.