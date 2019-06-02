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    «Зенит» может возобновить переговоры по трансферу Акуньи из «Спортинга»

    «Зенит» интересуется полузащитником «Спортинга» Маркосом Акуньей, сообщает A Bola. Российский клуб может возобновить переговоры по трансферу.

    В зимнее окно «Спортинг» отклонил несколько предложений «Зенита» по хавбеку. Российский клуб предлагал 16 миллионов евро и бонусы, «Спортинг» настаивал на 20 миллионах.

    По информации источника, портульский клуб все еще рассчитывает получить такую сумму.

    • В чемпионате Португалии Акунья сыграл в 30 играх, забил один гол и отдал девять голевых передач.
    • В Лиге Европы он провел шесть игр и не отметился результативными действиями.

    Источник: A Bola

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    02.06.2019 23:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +60

      olmok 48 минут назад

      а он лучше заболотного

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4815

      prezent2017 1 час назад

      Предлагайте 5, или ну его на...!

      0
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