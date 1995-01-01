На самом деле Палыч выдохнул: "Слава богу, одной деревяшкой меньше!"
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход полузащитника Дмитрия Тарасова из клуба.
«Дмитрию большое спасибо за то время, которое он провел в команде. Он завоевывал золотые медали, Кубки. Дай бог каждому игроку приносить такую пользу коллективу. К сожалению, складываются ситуации, когда приходит время менять команду. Он в высшей степени ответственно относился к работе и клубу», – сказал Семин.
- Тарасов ушел из команды после окончания действия контракта.
- Он выступал за клуб с 2010 года и три раза выиграл Кубок России, один раз – РПЛ.