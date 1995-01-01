Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход полузащитника Дмитрия Тарасова из клуба.

«Дмитрию большое спасибо за то время, которое он провел в команде. Он завоевывал золотые медали, Кубки. Дай бог каждому игроку приносить такую пользу коллективу. К сожалению, складываются ситуации, когда приходит время менять команду. Он в высшей степени ответственно относился к работе и клубу», – сказал Семин.