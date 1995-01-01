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    Семин – об уходе Тарасова: «Дай бог каждому игроку приносить такую пользу коллективу»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход полузащитника Дмитрия Тарасова из клуба.

    «Дмитрию большое спасибо за то время, которое он провел в команде. Он завоевывал золотые медали, Кубки. Дай бог каждому игроку приносить такую пользу коллективу. К сожалению, складываются ситуации, когда приходит время менять команду. Он в высшей степени ответственно относился к работе и клубу», – сказал Семин.

    • Тарасов ушел из команды после окончания действия контракта.
    • Он выступал за клуб с 2010 года и три раза выиграл Кубок России, один раз – РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2402

      Fan Loko mik 1 час назад

      На самом деле Палыч выдохнул: "Слава богу, одной деревяшкой меньше!"

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