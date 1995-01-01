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    Гвардиола: «АПЛ для «Сити» была абсолютным приоритетом, но выиграть ЛЧ я тоже хотел»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о турнирных приоритетах. В прошлом сезоне англичане во второй раз подряд стали чемпионами страны.

    «Внутренний чемпионат, где победы нужны порой каждые три дня, заставляет игроков следовать за тренером. Я хотел бы выиграть и Лигу чемпионов, однако по своим местам все расставляет чемпионат. АПЛ была абсолютным приоритетом», – цитирует Гвардиолу Ara.cat.

    • Гвардиола выигрывал Лигу чемпионов два раза – с «Барселоной».
    • Тренер становился чемпионом Испании, Германии, Англии.
    • Для «Сити» новый сезон АПЛ стартует 10 августа встречей с «Вест Хэмом».

    Источник: Ara.cat

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