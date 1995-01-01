Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча Кубка «Париматч» против «Краснодара» (0:3).

«Остался очень доволен игрой в первом тайме. Мы хотели попробовать высокий прессинг, он удавался. Доволен и ошибками, которые увидел, это поможет избежать их в новом сезоне. Есть над чем задуматься, многое получилось о чем мы договаривались с командой.

Во втором тайме дали игровую практику ребятам, которые были травмированы, молодым. Так и планировали изначально, дать всем поиграть по 45 минут. Тем более на такой жаре больше и нельзя», – сказал Карпин.

Следующий матч «Ростов» проведет 3 июля с ЦСКА.