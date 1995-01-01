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    Карпин – после игры с «Краснодаром»: «Хотели попробовать высокий прессинг, он удавался»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча Кубка «Париматч» против «Краснодара» (0:3).

    «Остался очень доволен игрой в первом тайме. Мы хотели попробовать высокий прессинг, он удавался. Доволен и ошибками, которые увидел, это поможет избежать их в новом сезоне. Есть над чем задуматься, многое получилось о чем мы договаривались с командой.

    Во втором тайме дали игровую практику ребятам, которые были травмированы, молодым. Так и планировали изначально, дать всем поиграть по 45 минут. Тем более на такой жаре больше и нельзя», – сказал Карпин.

    Следующий матч «Ростов» проведет 3 июля с ЦСКА.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1791

      TOL47 1 час назад

      Валера давай в РПЛ получше, а то как то плохо получилось, думал в ЛЕ Ростов увидеть, на нет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +713

      klim2m > TOL47 47 минут назад

      Давай лучше на вас посмотрим в этом сезоне , заодно и лиге )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +30706

      portero > klim2m 8 минут назад

      Игра Зенита в ЛЕ ,была просто беда. Смотреть было тошно.

      0
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      Рейтинг: +13186

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Достойно сыграли. Соперник был сильный.""""""

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