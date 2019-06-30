Жиго: «Игры с ЦСКА – это как война»

Вот мы и посмотрим сегодня как вы повоюете. А то языком чесать все горазды. Конечно игра не имеет никакого турнирного значения и все же победы Спартаку!
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго охарактеризовал матчи с ЦСКА. Команды встретятся сегодня, 30 июня, в Австрии в рамках второго тура Кубка «Париматч» Премьер.
«Это особенная игра. Я бы сравнил матчи против ЦСКА с войной. Все выходят на поле и готовы на все ради победы», – сказал Жиго.
- «Спартак» в таблице турнира идет последним.
- Красно-белые последний раз побеждали ЦСКА в декабре 2017 года.
- Матч в Австрии – первый между «Спартаком» и ЦСКА, который состоится не в России.