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    Жиго: «Игры с ЦСКА – это как война»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго охарактеризовал матчи с ЦСКА. Команды встретятся сегодня, 30 июня, в Австрии в рамках второго тура Кубка «Париматч» Премьер.

    «Это особенная игра. Я бы сравнил матчи против ЦСКА с войной. Все выходят на поле и готовы на все ради победы», – сказал Жиго.

    • «Спартак» в таблице турнира идет последним.
    • Красно-белые последний раз побеждали ЦСКА в декабре 2017 года.
    • Матч в Австрии – первый между «Спартаком» и ЦСКА, который состоится не в России.

    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17753

      oyabun 3 минуты назад

      Вот мы и посмотрим сегодня как вы повоюете. А то языком чесать все горазды. Конечно игра не имеет никакого турнирного значения и все же победы Спартаку!

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