Жиго: «Игры с ЦСКА – это как война»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго охарактеризовал матчи с ЦСКА. Команды встретятся сегодня, 30 июня, в Австрии в рамках второго тура Кубка «Париматч» Премьер.

«Это особенная игра. Я бы сравнил матчи против ЦСКА с войной. Все выходят на поле и готовы на все ради победы», – сказал Жиго.