ЦСКА может купить форварда «Штутгарта» Гонсалеса

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Штутгарта» Николасу Гонсалесу, сообщает Sport24.

По информации источника, армейский клуб ищет замену для ушедшего Абеля Эрнандеса и 21-летний аргентинец является одним из кандидатов в шорт-листе москвичей.