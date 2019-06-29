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    ЦСКА может купить форварда «Штутгарта» Гонсалеса

    ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Штутгарта» Николасу Гонсалесу, сообщает Sport24.

    По информации источника, армейский клуб ищет замену для ушедшего Абеля Эрнандеса и 21-летний аргентинец является одним из кандидатов в шорт-листе москвичей.

    • Прошлым летом «Штутгарт» купил футболиста у «Аргентинос Хуниорс» за 8,5 миллиона евро.
    • В дебютном сезоне Гонсалес забил два гола и сделал четыре результативные передачи в 33 матчах.
    • Рыночная стоимость форварда – 6,5 миллиона евро.

    Источник: Sport24

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    29.06.2019 23:33
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +13161

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Если его брать, то куда девать Вострикова, Шаповалова, Гордюшенко, Савинова???...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +253

      GSmall 29 минут назад

      Ужасно слабый форвард.Несколько матчей с его участием видел,и это тот же Заболотный только немного техничнее

      0
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