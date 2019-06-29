ЦСКА может купить форварда «Штутгарта» Гонсалеса

Если его брать, то куда девать Вострикова, Шаповалова, Гордюшенко, Савинова???...
ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Штутгарта» Николасу Гонсалесу, сообщает Sport24.
По информации источника, армейский клуб ищет замену для ушедшего Абеля Эрнандеса и 21-летний аргентинец является одним из кандидатов в шорт-листе москвичей.
- Прошлым летом «Штутгарт» купил футболиста у «Аргентинос Хуниорс» за 8,5 миллиона евро.
- В дебютном сезоне Гонсалес забил два гола и сделал четыре результативные передачи в 33 матчах.
- Рыночная стоимость форварда – 6,5 миллиона евро.