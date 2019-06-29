Чалов: «Головин – пример для многих российских игроков»

В чём? В клуб, где владелец россиянин, скорее всего, при личных дружеских контактах с Гинером парня еле впихнули. Монако весь сезон боролся за выживание, сказать что он показал вразумительную игру сложно, может только в последних турах. То, что Головин талантливый парень спору нет, но не будь столь благоприятных обстоятельств и беспрецедентной пиар-компании, сидел бы он до сих пор в ЦСКА.
Посмотрим что будет в следующем сезоне, надеюсь он сможет себя проявить, по крайней мере это принесет пользу сборной.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о бывшем одноклубнике Александре Головине, который сейчас выступает за «Монако».
«Является ли Головин для меня примером? Сложно так сказать, у каждого свой путь. Но он большой молодец, пробился в европейский клуб и является там одним из лидеров, он пример для многих российских игроков. Мы с ним поддерживаем общение, он рассказывает о своих делах и прочем», – сказал Чалов.
- Прошлым летом «Монако» купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро.
- В дебютном сезоне 23-летний россиянин сыграл в составе монегасков 34 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.