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    Чалов: «Головин – пример для многих российских игроков»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о бывшем одноклубнике Александре Головине, который сейчас выступает за «Монако».

    «Является ли Головин для меня примером? Сложно так сказать, у каждого свой путь. Но он большой молодец, пробился в европейский клуб и является там одним из лидеров, он пример для многих российских игроков. Мы с ним поддерживаем общение, он рассказывает о своих делах и прочем», – сказал Чалов.

    • Прошлым летом «Монако» купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне 23-летний россиянин сыграл в составе монегасков 34 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.06.2019 23:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2660

      Yev 17 минут назад

      В чём? В клуб, где владелец россиянин, скорее всего, при личных дружеских контактах с Гинером парня еле впихнули. Монако весь сезон боролся за выживание, сказать что он показал вразумительную игру сложно, может только в последних турах. То, что Головин талантливый парень спору нет, но не будь столь благоприятных обстоятельств и беспрецедентной пиар-компании, сидел бы он до сих пор в ЦСКА.
      Посмотрим что будет в следующем сезоне, надеюсь он сможет себя проявить, по крайней мере это принесет пользу сборной.

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