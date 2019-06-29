Чалов: «Головин – пример для многих российских игроков»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о бывшем одноклубнике Александре Головине, который сейчас выступает за «Монако».

«Является ли Головин для меня примером? Сложно так сказать, у каждого свой путь. Но он большой молодец, пробился в европейский клуб и является там одним из лидеров, он пример для многих российских игроков. Мы с ним поддерживаем общение, он рассказывает о своих делах и прочем», – сказал Чалов.