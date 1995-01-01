Владелец «Ливерпуля»: «В следующем сезоне собираемся сосредоточиться на победе в АПЛ»

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри рассказал о целях команды на сезон-2019/20.
«Для меня победа в Лиге чемпионов важнее всего, но болельщики очень хотят титул Премьер-лиги. В следующем сезоне собираемся сосредоточиться на победе в АПЛ. У меня очень хорошее предчувствие», – сказал Генри.
- «Ливерпуль» не выигрывал чемпионат Англии с 1990 года.
- В минувшем сезоне мерсисайдцы набрали 97 очков в АПЛ, но заняли только второе место вслед за «Манчестер Сити».
- В финале Лиги чемпионов команда Юргена Клоппа победила «Тоттенхэм» со счетом 2:0.