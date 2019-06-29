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    Азмун: «Если бы я мог изменить одно правило в футболе, убрал бы офсайды. Будет намного легче!»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, какие бы изменения он внес в футбольные правила, будь у него такая возможность.

    – Если бы вы могли изменить одно правило в футболе, что бы это было?

    – Хороший вопрос. Первый раз у меня такое спрашивают. Если уберут офсайды, будет намного легче!

    • Иранец перешел в петербургский клуб из «Рубина» в январе этого года за 12 миллионов евро.
    • 24-летний футболист провел за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:17
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +717

      neim 2 минуты назад

      А ещё лучше, вратарей в воротах отменить. Вот тогда совсем просто будет.

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      Рейтинг: +5706

      FanatSerj 30 минут назад

      Его лучше не отменить совсем, а поделить поле на зоны как в хоккее или волейболе, опять же отслеживание оффсайда сразу же перестанет быть хоть какой то проблемой и даже не будет вопроса пассивный он или активный ))
      ну будут напы сторожить эту самую линию, сейчас они также сторожат последнего защитника, зато потом уже в штрафной весь этот гемор пропадет, когда пару сантиметров решает правильный это гол или не правильный.

      2
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      Рейтинг: +6137

      Вомбат > FanatSerj 18 минут назад

      Да, только это будет уже совсем другая игра. Лично я предпочитаю футбол.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11125

      ВетеR 1 час назад

      А если отменить судей, будет вообще легко )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1367

      Бабушка Зильзиля > ВетеR 1 час назад

      И всех остальных п....до...ра...сов.

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