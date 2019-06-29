Азмун: «Если бы я мог изменить одно правило в футболе, убрал бы офсайды. Будет намного легче!»

А ещё лучше, вратарей в воротах отменить. Вот тогда совсем просто будет.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, какие бы изменения он внес в футбольные правила, будь у него такая возможность.
– Если бы вы могли изменить одно правило в футболе, что бы это было?
– Хороший вопрос. Первый раз у меня такое спрашивают. Если уберут офсайды, будет намного легче!
- Иранец перешел в петербургский клуб из «Рубина» в январе этого года за 12 миллионов евро.
- 24-летний футболист провел за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал три результативные передачи.