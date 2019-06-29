Азмун: «Если бы я мог изменить одно правило в футболе, убрал бы офсайды. Будет намного легче!»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, какие бы изменения он внес в футбольные правила, будь у него такая возможность.

– Если бы вы могли изменить одно правило в футболе, что бы это было?

– Хороший вопрос. Первый раз у меня такое спрашивают. Если уберут офсайды, будет намного легче!