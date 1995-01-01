РФС обязал «Ростов» выплатить Бердыеву задолженность по зарплате

Палата по разрешению споров РФС сегодня вынесла решение в пользу бывшего главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева о выплате ему клубом задолженности по зарплате.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что специалист пытается получить от ростовчан 38 миллионов рублей.

«С ФК «Ростов» была взыскана значительная сумма задолженности, от выплаты которой клуб на протяжении длительного времени уклонялся. По требованиям же других заявителей клуб был вынужден (сразу или чуть позднее) признать их обоснованность, осуществив соответствующие выплаты до момента принятия решения Палатой.

Поздравляем с победой Курбана Бекиевича и других заявителей», – говорится в заявлении на сайте юридической компании «КлеверКонсалт».

Бердыев возглавлял «Ростов» с конца 2014-го по лето 2016 года и выиграл с ним серебряные медали РПЛ.