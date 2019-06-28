Комбаров: «Звонили из Турции и Сербии, но я выбрал Самару»

Защитник Дмитрий Комбаров, который в пятницу объявил о переходе в «Крылья Советов», рассказал, были ли у него другие предложения.

– Очень много спартаковцев в последнее время оказывается в «Крыльях». Самедов успел в них поиграть, сейчас в составе Жано, Тимофеев, Яковлев. Как можно объяснить эту тенденцию?

- «Крылья» – хороший клуб, стабильный. Сейчас в Самаре очень хорошая инфраструктура, новый стадион, поэтому ребята с удовольствием идут туда играть. К тому же, если брать наших футболистов, то те же Самедов, Жано до этого работали с Миодрагом Божовичем, знали его требования.

Наверное, они в какой-то мере и к тренеру шли, а не просто в «Крылья». Я от этого тоже отталкиваюсь – мы работали с Божовичем в «Динамо», знакомы с ним.

– Вы упомянули инфраструктуру – какое она лично на вас произвела впечатление? И что о самом городе скажете?

– На новом стадионе был всего один раз. Он очень понравился – красивый, большой, поле хорошее. В городе не удавалось погулять, но ребята хвалят.

– Какой момент при выборе клуба был самый важный – размер личного контракта, его срок, какие-то футбольные перспективы?

– Тут много факторов. Естественно, и условия личного контракта, и команда, и инфраструктура, какие-то личные моменты. Все в совокупности.

– У вас ведь наверняка было несколько вариантов продолжения карьеры?

- Да, несколько.

– Все из России? Или могли за границу уехать?

– Были и такие мысли. Звонили из Турции, из Сербии. Но там не договорились чуть-чуть по личным условиям, поэтому я выбрал Самару.