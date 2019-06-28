Комбаров: «Звонили из Турции и Сербии, но я выбрал Самару»

ну и дебил
Защитник Дмитрий Комбаров, который в пятницу объявил о переходе в «Крылья Советов», рассказал, были ли у него другие предложения.
– Очень много спартаковцев в последнее время оказывается в «Крыльях». Самедов успел в них поиграть, сейчас в составе Жано, Тимофеев, Яковлев. Как можно объяснить эту тенденцию?
- «Крылья» – хороший клуб, стабильный. Сейчас в Самаре очень хорошая инфраструктура, новый стадион, поэтому ребята с удовольствием идут туда играть. К тому же, если брать наших футболистов, то те же Самедов, Жано до этого работали с Миодрагом Божовичем, знали его требования.
Наверное, они в какой-то мере и к тренеру шли, а не просто в «Крылья». Я от этого тоже отталкиваюсь – мы работали с Божовичем в «Динамо», знакомы с ним.
– Вы упомянули инфраструктуру – какое она лично на вас произвела впечатление? И что о самом городе скажете?
– На новом стадионе был всего один раз. Он очень понравился – красивый, большой, поле хорошее. В городе не удавалось погулять, но ребята хвалят.
– Какой момент при выборе клуба был самый важный – размер личного контракта, его срок, какие-то футбольные перспективы?
– Тут много факторов. Естественно, и условия личного контракта, и команда, и инфраструктура, какие-то личные моменты. Все в совокупности.
– У вас ведь наверняка было несколько вариантов продолжения карьеры?
- Да, несколько.
– Все из России? Или могли за границу уехать?
– Были и такие мысли. Звонили из Турции, из Сербии. Но там не договорились чуть-чуть по личным условиям, поэтому я выбрал Самару.
- 19 июня 32-летний футболист расторг контракт со «Спартаком».
- Комбаров выступал за москвичей с 2010 года.
- Защитник провел за красно-белых 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.
- В составе «Спартака» Комбаров завоевал звание чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.