Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Комбаров: «Звонили из Турции и Сербии, но я выбрал Самару»

    Защитник Дмитрий Комбаров, который в пятницу объявил о переходе в «Крылья Советов», рассказал, были ли у него другие предложения.

    – Очень много спартаковцев в последнее время оказывается в «Крыльях». Самедов успел в них поиграть, сейчас в составе Жано, Тимофеев, Яковлев. Как можно объяснить эту тенденцию?

    - «Крылья» – хороший клуб, стабильный. Сейчас в Самаре очень хорошая инфраструктура, новый стадион, поэтому ребята с удовольствием идут туда играть. К тому же, если брать наших футболистов, то те же Самедов, Жано до этого работали с Миодрагом Божовичем, знали его требования.

    Наверное, они в какой-то мере и к тренеру шли, а не просто в «Крылья». Я от этого тоже отталкиваюсь – мы работали с Божовичем в «Динамо», знакомы с ним.

    – Вы упомянули инфраструктуру – какое она лично на вас произвела впечатление? И что о самом городе скажете?

    – На новом стадионе был всего один раз. Он очень понравился – красивый, большой, поле хорошее. В городе не удавалось погулять, но ребята хвалят.

    – Какой момент при выборе клуба был самый важный – размер личного контракта, его срок, какие-то футбольные перспективы?

    – Тут много факторов. Естественно, и условия личного контракта, и команда, и инфраструктура, какие-то личные моменты. Все в совокупности.

    – У вас ведь наверняка было несколько вариантов продолжения карьеры?

    - Да, несколько.

    – Все из России? Или могли за границу уехать?

    – Были и такие мысли. Звонили из Турции, из Сербии. Но там не договорились чуть-чуть по личным условиям, поэтому я выбрал Самару.

    • 19 июня 32-летний футболист расторг контракт со «Спартаком».
    • Комбаров выступал за москвичей с 2010 года.
    • Защитник провел за красно-белых 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.
    • В составе «Спартака» Комбаров завоевал звание чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.

    Источник: «Российская газета»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:35
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72051
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru