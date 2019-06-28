The Telegraph: «Челси» готов вернуть Морату из аренды, если «Атлетико» не выкупит его этим летом

Форвард Альваро Мората может вернуться в «Челси» уже этим летом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб настаивает, чтобы «Атлетико» выкупил испанского нападающего в текущее трансферное окно. В противном случае англичане готовы отозвать футболиста из аренды, рассчитанной до конца следующего сезона.

Мадридцы имеют право подписать Морату за 50 миллионов фунтов (55,7 миллиона евро), но эта сделка не входила в их планы.

Сам игрок хочет остаться в столице Испании.