The Telegraph: «Челси» готов вернуть Морату из аренды, если «Атлетико» не выкупит его этим летом

Форвард Альваро Мората может вернуться в «Челси» уже этим летом, сообщает The Telegraph.
По информации источника, лондонский клуб настаивает, чтобы «Атлетико» выкупил испанского нападающего в текущее трансферное окно. В противном случае англичане готовы отозвать футболиста из аренды, рассчитанной до конца следующего сезона.
Мадридцы имеют право подписать Морату за 50 миллионов фунтов (55,7 миллиона евро), но эта сделка не входила в их планы.
Сам игрок хочет остаться в столице Испании.
- 26-летний Мората перешел из «Челси» в «Атлетико» в январе этого года.
- За его аренду на полтора сезона испанцы заплатили 7 миллионов евро.
- В составе «Атлетико» Мората сыграл 17 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.