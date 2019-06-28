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    The Telegraph: «Челси» готов вернуть Морату из аренды, если «Атлетико» не выкупит его этим летом

    Форвард Альваро Мората может вернуться в «Челси» уже этим летом, сообщает The Telegraph.

    По информации источника, лондонский клуб настаивает, чтобы «Атлетико» выкупил испанского нападающего в текущее трансферное окно. В противном случае англичане готовы отозвать футболиста из аренды, рассчитанной до конца следующего сезона.

    Мадридцы имеют право подписать Морату за 50 миллионов фунтов (55,7 миллиона евро), но эта сделка не входила в их планы.

    Сам игрок хочет остаться в столице Испании.

    • 26-летний Мората перешел из «Челси» в «Атлетико» в январе этого года.
    • За его аренду на полтора сезона испанцы заплатили 7 миллионов евро.
    • В составе «Атлетико» Мората сыграл 17 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: The Telegraph

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