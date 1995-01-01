Форвард «Ростова» Саплинов исполнил «сухой лист» в тапках

Нападающий «Ростова» Александр Саплинов показал мастерство исполнения так называемого «сухого листа» – прямого удара по воротам с угла поля. Футболист выполнил элемент в тапках. Видео доступно ниже.

Попытка закончилась успехом – мяч пересек линию ворот. Саплинов принимал участие в первом матче Кубка «Париматч» Премьер против «Спартака» (2:0), который состоялся 26 июня.

Саплинов перешел из «Балтики» в «Ростов» в июне.

Игрок – воспитанник белгородского футбола.

У Саплинова нет опыта выступлений в РПЛ.