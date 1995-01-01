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    Форвард «Ростова» Саплинов исполнил «сухой лист» в тапках

    Нападающий «Ростова» Александр Саплинов показал мастерство исполнения так называемого «сухого листа» – прямого удара по воротам с угла поля. Футболист выполнил элемент в тапках. Видео доступно ниже.

    Попытка закончилась успехом – мяч пересек линию ворот. Саплинов принимал участие в первом матче Кубка «Париматч» Премьер против «Спартака» (2:0), который состоялся 26 июня.

    • Саплинов перешел из «Балтики» в «Ростов» в июне.
    • Игрок – воспитанник белгородского футбола.
    • У Саплинова нет опыта выступлений в РПЛ.

    Источник: Твиттер «Ростова»

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