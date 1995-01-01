«Барселона» потребовала от «Манчестер Юнайтед» за Ракитича 55 миллионов

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему желает заполучить полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Последнее предложение англичан стоимостью 50 миллионов евро было отвергнуто, пишет Diario Sport.

Каталонцы требуют за футболиста не менее 55 миллионов. Главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер видит в Ракитиче замену Полю Погба, который может покинуть клуб летом.