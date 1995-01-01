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    «Барселона» потребовала от «Манчестер Юнайтед» за Ракитича 55 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» по-прежнему желает заполучить полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Последнее предложение англичан стоимостью 50 миллионов евро было отвергнуто, пишет Diario Sport.

    Каталонцы требуют за футболиста не менее 55 миллионов. Главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер видит в Ракитиче замену Полю Погба, который может покинуть клуб летом.

    • В минувшем сезоне Ракитич провел за «Барселону» 53 матча, забил пять голов и сделал 10 результативных передач.
    • Хавбек выступает за «Барселону» с 2014 года.
    • Рыночная стоимость Ракитича – 40 миллионов евро.

    Источник: Diario Sport

    Испанская цифровая газета, основанная в сентябре 2015 года.

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    Сегодня, 22:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1581

      TOMSON 26 минут назад

      Уважаемый «бомбардир». Указывайте пожалуйста в подобных новостях возврат футболиста. А то приходится на другие ресурсы лазить за более полной информацией.

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