«Барселона» потребовала от «Манчестер Юнайтед» за Ракитича 55 миллионов

Уважаемый «бомбардир». Указывайте пожалуйста в подобных новостях возврат футболиста. А то приходится на другие ресурсы лазить за более полной информацией.
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему желает заполучить полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Последнее предложение англичан стоимостью 50 миллионов евро было отвергнуто, пишет Diario Sport.
Каталонцы требуют за футболиста не менее 55 миллионов. Главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер видит в Ракитиче замену Полю Погба, который может покинуть клуб летом.
- В минувшем сезоне Ракитич провел за «Барселону» 53 матча, забил пять голов и сделал 10 результативных передач.
- Хавбек выступает за «Барселону» с 2014 года.
- Рыночная стоимость Ракитича – 40 миллионов евро.