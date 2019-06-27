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    Воспитанник «Барселоны» Кубо будет зарабатывать в «Реале» в пять раз больше, чем предлагали каталонцы

    Мадридский «Реал» в июне объявил о подписании контракта с японским нападающим Такефусой Кубо. Стали известны финансовые условия сотрудничества игрока и клуба.

    Азиат будет получать в Мадриде 1,2 миллиона евро в год. Это в пять раз больше того, сколько предлагала японцу «Барселона», также желавшая заполучить Кубо. С 2010 по 2015 год форвард учился в академии каталонцев.

    • В «Реал» Кубо перешел из «Токио».
    • Футболист выступал в составе сборной Японии на Кубке Америки.
    • Планируется, что в ближайшем сезоне Кубо будет играть за вторую команду «Реала».

    Источник: AS

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