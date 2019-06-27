Воспитанник «Барселоны» Кубо будет зарабатывать в «Реале» в пять раз больше, чем предлагали каталонцы

Мадридский «Реал» в июне объявил о подписании контракта с японским нападающим Такефусой Кубо. Стали известны финансовые условия сотрудничества игрока и клуба.

Азиат будет получать в Мадриде 1,2 миллиона евро в год. Это в пять раз больше того, сколько предлагала японцу «Барселона», также желавшая заполучить Кубо. С 2010 по 2015 год форвард учился в академии каталонцев.