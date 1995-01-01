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    «Спартак» предлагал Кудряшову зарплату 500 тысяч в год, игрок отказался

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сказал в СМИ, что его клуб действительно пытался пригласить защитника Федора Кудряшова. По словам функционера, стороны не смогли договориться по условиям.

    По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, «Спартак» предлагал футболисту зарплату около 500 тысяч евро в год. Обозреватель дал понять, что трансфер по-прежнему возможен.

    • Кудряшов – свободный агент.
    • За турецкий «Истанбул» в 2019 году Кудряшов провел восемь матчей, забил гол.
    • С 2005 по 2012 год Кудряшов выступал за «Спартак» (36 матчей в РПЛ).

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13143

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Такая личность сейчас как раз нужна Спартаку, найдите же консенсус, как говорил один великий человек не любивший футбол.

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