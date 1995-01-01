«Спартак» предлагал Кудряшову зарплату 500 тысяч в год, игрок отказался

Такая личность сейчас как раз нужна Спартаку, найдите же консенсус, как говорил один великий человек не любивший футбол.
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сказал в СМИ, что его клуб действительно пытался пригласить защитника Федора Кудряшова. По словам функционера, стороны не смогли договориться по условиям.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, «Спартак» предлагал футболисту зарплату около 500 тысяч евро в год. Обозреватель дал понять, что трансфер по-прежнему возможен.
- Кудряшов – свободный агент.
- За турецкий «Истанбул» в 2019 году Кудряшов провел восемь матчей, забил гол.
- С 2005 по 2012 год Кудряшов выступал за «Спартак» (36 матчей в РПЛ).