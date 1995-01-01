Саленко – о пента-трике на ЧМ-1994: «Празднуя, Симонян танцевал лезгинку»

Бывший форвард сборной России Олег Саленко вспомнил свой пента-трик (пять голов) в матче группового этапа чемпионата мира-1994 против Камеруна (6:1). Сегодня, 28 июня, рекорду исполнилось 25 лет.

«Снится ли игра? Уже нет. Раньше, когда только закончил, года три был вне футбола, даже не ездил на турниры с ветеранами. Потом понемногу возвращаешься и понимаешь, что надо привыкать к другому. За эти три года, бывало, матч снился, а потом спокойнее относишься к этому.

Ощущение после победы всегда вспоминается. Пока с Радченко сдавали анализы на допинг два часа, даже не знал, что это рекорд. А потом уже всей сборной праздновали, а Никита Симонян танцевал лезгинку», – сказал Саленко.