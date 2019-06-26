Глушаков лайкнул комментарий со словами: «А Каррера сейчас где работает? Хороший тренер так долго дома бы не сидел»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков вновь отметился лайком под комментарием с критикой экс-главного тренера москвичей Массимо Карреры.

Пользователь xaxi_17 под постом Глушакова в инстаграме о старте Кубка «Париматч Премьер» написал: «А Каррера сейчас где работает? Хороший тренер так долго дома бы не сидел. Нет у него предложений. Хотя ему на жизнь хватит, он намутил неплохо со своим казахом».

Футболист поставил под данным комментарием отметку «нравится».

В сентябре прошлого года Каррера отстранил Глушакова и защитника Андрея Ещенко от тренировок с основным составом за то, что они поставили лайки под публикацией актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в его адрес.

от тренировок с основным составом за то, что они поставили лайки под публикацией актера и болельщика «Спартака» с критикой в его адрес. «Спартак» уволил итальянского специалиста спустя около двух месяцев после этой истории.

В этом месяце московский клуб расторг контракт с Глушаковым

Под руководством Карреры «Спартак» в 2017 году выиграл РПЛ и суперкубок России.