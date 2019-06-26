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    Глушаков лайкнул комментарий со словами: «А Каррера сейчас где работает? Хороший тренер так долго дома бы не сидел»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков вновь отметился лайком под комментарием с критикой экс-главного тренера москвичей Массимо Карреры.

    Пользователь xaxi_17 под постом Глушакова в инстаграме о старте Кубка «Париматч Премьер» написал: «А Каррера сейчас где работает? Хороший тренер так долго дома бы не сидел. Нет у него предложений. Хотя ему на жизнь хватит, он намутил неплохо со своим казахом».

    Футболист поставил под данным комментарием отметку «нравится».

    • В сентябре прошлого года Каррера отстранил Глушакова и защитника Андрея Ещенко от тренировок с основным составом за то, что они поставили лайки под публикацией актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в его адрес.
    • «Спартак» уволил итальянского специалиста спустя около двух месяцев после этой истории.
    • В этом месяце московский клуб расторг контракт с Глушаковым
    • Под руководством Карреры «Спартак» в 2017 году выиграл РПЛ и суперкубок России.

    text

    Публикация от text (@glushak8)

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии15
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      Рейтинг: +3815

      Спартач80 6 минут назад

      Ни чему жизнь эту гниду не учит...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6841

      Serjoga 14 минут назад

      И это ...... кто-то называет мужиком?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1670

      OldenVad 20 минут назад

      Вся сущность в одном лайке!

      0
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      Рейтинг: +1269

      ухоженный крокодил 35 минут назад

      Московское дерьмо, и все должны об этом знать?
      В РФ есть и другие города, на х.уй нам читать про грязь города помойки?

      -1
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      Рейтинг: +3815

      Спартач80 > ухоженный крокодил 6 минут назад

      Лучше про бомжатник?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1415

      koli4ka 45 минут назад

      Фуууу!!! Как вАняет от этого недоспартцмена, брррр!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      nik55 53 минуты назад

      просто гнилой человек----как футболист средний

      2
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      Рейтинг: +6841

      Serjoga > nik55 13 минут назад

      Не согласен! Ниже среднего! Он себя "опустил" ниже плинтуса!

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      Ответить
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      Рейтинг: +1398

      Snek 1 час назад

      Вот это новость! Достойна первой полосы всей мировой спортивной прессы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +472

      Boeung777 1 час назад

      А где сам Глушаков то? Вот неймётся.

      2
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      Рейтинг: +5996

      silver29 1 час назад

      Лично я вычеркнул этого мразеныша из числа спортсменов (((( путь теперь на жизнь лайками зарабатывает перетирая базарные сплетни.

      10
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      ...
      Рейтинг: +393

      Файдаэн > silver29 1 час назад

      При всей нелюбви к вашему клубу, подписываюсь под каждым словом. Иуда потерян для футбола и спорта в целом.

      7
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      ...
      Рейтинг: +5996

      silver29 > Файдаэн 1 час назад

      Да дело не в любви, а порядочности. Не раз говорил как бы я не относился к Денисову, но он уходя никогда не обсуждал тренеров за глаза публично. Этот же как помело с Инета не вылазит ((((

      8
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      Рейтинг: +6841

      Serjoga > silver29 11 минут назад

      Его многие вычеркнули! Хотелось бы, чтобы его ни одна команда РПЛ не взяла! Вот это будет показатель!

      0
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      Рейтинг: +5906

      Asbjorn 1 час назад

      Дениска себе тоже не мало намутил,может спокойно возле падика в родном городе на скамеечке посиживать и самогон цедить

      7
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