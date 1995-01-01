Кафанов: «Надеюсь, звездная болезнь обойдет Сафонова стороной и он сможет дорасти до уровня Акинфеева»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал выступление голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Очень талантливый парень. У него есть все задатки, чтобы стать большим вратарем. Но надеюсь, что Матвея звездная болезнь обойдет стороной. Ему стоит поменьше обращать внимание на хвалебные отзывы. Он находится только в начале пути. Очень надеюсь, что рядом с Сафоновым окажется человек, который в случае головокружения сумеет поставить Матвея на место. Кстати, работает с ним очень хороший наставник – Алексей Антонюк. Либо Сафонов сам поймет, что до вершины еще очень далеко. Ориентироваться надо на Игоря Акинфеева, который на протяжении многих лет держит высочайший уровень профессионализма. Это очень непросто.

Дорасти до уровня Акинфеева? Уверен, что да. Дело не только в физических данных. Матвей обладает сильным характером и устойчивой психикой. Он уверен в себе. Но одно дело дойти до вершины, а другое – на ней удержаться. Вопрос, как долго он сможет держать высокую планку», – заявил специалист.

