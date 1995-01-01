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    Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Домингес объявил о завершении карьеры

    Экс-полузащитник «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес объявил о завершении игровой карьеры.

    «Сегодня я ухожу на пенсию, потому что должен посвящать больше времени своей семье. Я хорошо обдумал свое решение. В прошлом году в «Райо Вальекано» мне обещали, что продлят контракт, если клуб останется в Ла Лиге, но этого не случилось. После года без соревнований существует слишком много предубеждений, поэтому я решил, что пора уйти из футбола», – заявил аргентинец.

    • Домингесу – 38 лет.
    • В составе «Рубина» аргентинец становился чемпионом России.
    • Вместе с «Зенитом» футболист побеждал в кубке и Суперкубке УЕФА.

    Источник: ESPN Argentina

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1181

      Фанат Рубина 11 минут назад

      Эх жаль, мог бы еще поиграть, надо было Рубину постараться его уговорить, + закончил бы в родном клубе, где стал легендой..
      лучший легионер ЧР за всю историю, таких было очень мало!
      ЧОРИ Легенда #10

      1
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      Рейтинг: +1416

      zritelx > Фанат Рубина 5 минут назад

      Несомненно , в десятку лучших легионеров в Российском чемпионате в прошедшей истории нашего футбола входит.

      0
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      Рейтинг: +517

      Grag 38 минут назад

      Отличный игрок был.

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      ...
      Рейтинг: +1416

      zritelx > Grag 9 минут назад

      Это еще раз напоминание когда Рубин был командой , одним из лидеров в Российском футболе- сейчас увы, только воспоминания у болельщиков команды.

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