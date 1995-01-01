Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Домингес объявил о завершении карьеры

Эх жаль, мог бы еще поиграть, надо было Рубину постараться его уговорить, + закончил бы в родном клубе, где стал легендой..
лучший легионер ЧР за всю историю, таких было очень мало!
ЧОРИ Легенда #10
Экс-полузащитник «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес объявил о завершении игровой карьеры.
«Сегодня я ухожу на пенсию, потому что должен посвящать больше времени своей семье. Я хорошо обдумал свое решение. В прошлом году в «Райо Вальекано» мне обещали, что продлят контракт, если клуб останется в Ла Лиге, но этого не случилось. После года без соревнований существует слишком много предубеждений, поэтому я решил, что пора уйти из футбола», – заявил аргентинец.
- Домингесу – 38 лет.
- В составе «Рубина» аргентинец становился чемпионом России.
- Вместе с «Зенитом» футболист побеждал в кубке и Суперкубке УЕФА.