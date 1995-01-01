Айртон: «Верим, что «Спартак» сможет побороться за титул чемпиона России»

Защитник «Спартака» Айртон поделился настроем перед стартом сезона-2019/2020.

– Болельщики «Спартака» очень своеобразные и очень критически, пристально оценивают любое действие игроков своего клуба. Вы следите за тем, что о вас пишут, что говорят?

– Я стараюсь в это не вникать. Не только сейчас, но и в целом. Но в России не обращать на это внимание языковой барьер.

– Языки учите?

– Да, стараюсь учить и русский, и английский. Но пока тяжеловато с русским.

– В первом матче турнира вы получили травму, это не помешает вам сыграть с ЦСКА?

– Слава Богу, что касается этой травмы – я отделался легким испугом. Поработал, и понял, что скоро вернусь к работе с командой.

– Скоро начинается чемпионат России. Как оцениваете шансы на удачное выступление?

– Мы проделываем серьезную работу на этих сборах. Надеюсь, она принесет свои плоды. Когда начнется сезон, мы будем идти от игры к игре. Хочется верить, что мы сможем побороться за титул и в конце сезона отпраздновать успех.

– Игра с ЦСКА – крайне важна для «Спартака». Это принципиальный соперник. При этом турнир товарищеский. Насколько вам важно выиграть этот матч?

– Несмотря на то, что мы сейчас на сборах, можно сказать играем под нагрузкой, дерби остается дерби. Поэтому будем выходить на поле и играть на победу.