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    Айртон: «Верим, что «Спартак» сможет побороться за титул чемпиона России»

    Защитник «Спартака» Айртон поделился настроем перед стартом сезона-2019/2020.

    – Болельщики «Спартака» очень своеобразные и очень критически, пристально оценивают любое действие игроков своего клуба. Вы следите за тем, что о вас пишут, что говорят?

    – Я стараюсь в это не вникать. Не только сейчас, но и в целом. Но в России не обращать на это внимание языковой барьер.

    – Языки учите?

    – Да, стараюсь учить и русский, и английский. Но пока тяжеловато с русским.

    – В первом матче турнира вы получили травму, это не помешает вам сыграть с ЦСКА?

    – Слава Богу, что касается этой травмы – я отделался легким испугом. Поработал, и понял, что скоро вернусь к работе с командой.

    – Скоро начинается чемпионат России. Как оцениваете шансы на удачное выступление?

    – Мы проделываем серьезную работу на этих сборах. Надеюсь, она принесет свои плоды. Когда начнется сезон, мы будем идти от игры к игре. Хочется верить, что мы сможем побороться за титул и в конце сезона отпраздновать успех.

    – Игра с ЦСКА – крайне важна для «Спартака». Это принципиальный соперник. При этом турнир товарищеский. Насколько вам важно выиграть этот матч?

    – Несмотря на то, что мы сейчас на сборах, можно сказать играем под нагрузкой, дерби остается дерби. Поэтому будем выходить на поле и играть на победу.

    • Матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 30 июня.
    • Айртон перешел в московский клуб прошедшей зимой.
    • За полгода он сыграл в 14 матчах.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      oyabun 5 минут назад

      На победу в нынешнем разобраном состоянии команды рассчитывать трудно. Вы хотя бы просто игру начните показывать.

      0
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      Рейтинг: +4891

      piligrim1986 26 минут назад

      ага, верим-верим

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