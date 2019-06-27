«Зенит» сохранил за собой приоритетное право выкупа Панюкова у «Урала»

Сегодня нападающий «Зенита» Андрей Панюков перешел в «Урал».

По информации на официальном сайте петербуржцев, клуб оставил за собой приоритетное право обратного выкупа 24-летнего футболиста у екатеринбургского клуба.

По данным Transfermarkt, «Урал» заплатил за россиянина 300 тысяч евро.

В прошлом сезоне форвард выступал за екатеринбуржцев на правах аренды.

Панюков провел за «Урал» 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал две результативные передачи.

«Урал» выкупил Панюкова у «Зенита» и подписал с ним контракт