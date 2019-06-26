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    «ПСЖ» может включить Ареоля в сделку по Доннарумме

    «ПСЖ» и «Милан» ведут переговоры по трансферу вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Sky Sport.

    Итальянский клуб оценивает футболиста в 50 миллионов евро, в сделку могут включить голкипера «ПСЖ» Альфонсе Ареоля.

    Источник утверждает, что «Милану» нужно продавать футболистов, чтобы уложиться в финансовый фэйр-плей. Ход переговоров может упростить то, что у обоих футболистов один агент – Мино Райола.

    • 20-летний Доннарумма провел за «Милан» 150 матчей во всех соревнованиях. Он дебютировал за клуб в 16 лет.
    • Контракт футболиста с клубом истекает в 2021 году.
    • Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.

    Источник: Sky Sport

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