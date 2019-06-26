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    Гвардиола: «Я не стану президентом «Барселоны». Официальные встречи очень скучные»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону».

    «Я не стану президентом «Барселоны», забудьте об этом. Я вернусь в «Барселону», но не как президент. К этому нужно быть готовым и иметь соответсвующие знания, и это не для меня.

    Я стараюсь быть хорошим тренером, дела идут неплохо. Но быть президентом – это другое. Официальные встречи очень скучные», – сказал Гвардиола.

    • Он тренировал каталонский клуб с 2008 по 2012 год.
    • С 1990 по 2001 год он выступал за «Барселону» как игрок.

    Источник: Diario Sport

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    26.06.2019 22:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +850

      CSKA471 8 минут назад

      Ты просто на неофициальных не был ещё

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