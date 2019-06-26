Гвардиола: «Я не стану президентом «Барселоны». Официальные встречи очень скучные»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону».

«Я не стану президентом «Барселоны», забудьте об этом. Я вернусь в «Барселону», но не как президент. К этому нужно быть готовым и иметь соответсвующие знания, и это не для меня.

Я стараюсь быть хорошим тренером, дела идут неплохо. Но быть президентом – это другое. Официальные встречи очень скучные», – сказал Гвардиола.