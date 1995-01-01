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    Саплинов: «Спартак» много владел мячом в первом тайме, но моментов особо не создал»

    Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов прокомментировал результат матча 1-го тура Кубка «Париматч» Премьер против «Спартака» (2:0).

    «Не было предчувствия, что удастся забить. На поле выходил с целью качественно отыграть матч. Мне дали хороший пас. Голову подставил и забил.

    Что сказал Карпин? Ничего. Руку пожал и сказал отдыхать. Пока не общались.

    Что касается «Спартака», то он много владел мячом в первом тайме, но моментов особо не создал. Физически нам было непросто. В этой игре было важно показать то, что мы отрабатывали на тренировках за этот небольшой период. В обороне, например, были плохие моменты, но в целом все получилось. Пока не могу сказать, что я освоился. А забить «Спартаку» особенно приятно», – сказал Саплинов.

    • Игрок забил гол на 32-й минуте.
    • В следующем туре «Ростов» сыграет с «Краснодаром», матч пройдет 30 июня.

    Источник: «Матч ТВ»

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