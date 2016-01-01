Карпин: «Пока еще основные игроки не вписываются в игру «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча Кубок «Париматч» Премьер против «Спартака» (2:0).

«Схема в четыре защитника? Посмотрим, будем ли играть так весь сезон. Хотелось посмотреть, как наши игроки могут адаптироваться к такой схеме.

Не могу сказать, что всем доволен. Чтобы играть при любой схеме, нужно, чтобы футболисты выполняли беговую работу на 100%. Работы непочатый край.

Во втором тайме мы поменяли четырех футболистов, понятно, что игра уже другая была. Посмотрели молодых ребят, получили информацию, публично оценивать не буду. Пока еще основные игроки не вписываются в игру «Ростова», так что о молодых тем более рано говорить. Травм, слава богу, нет. Так что задачи выполнили», – сказал Карпин.