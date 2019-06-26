Врач «Спартака»: «Есть надежда, что Айртону удалось избежать тяжелой травмы»

волера, держи своих сопляков в рамках...
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал травму защитника Айртона. Игрок получил повреждение в игре с «Ростовом» на Кубке «Париматч» Премьер.
- Футболист получил травму в первом тайме. Он ударился о рекламный щит после подката соперника.
- Игрока заменили после этого эпизода.
«Сейчас Айртону нужно обследование, нам нужно понаблюдать. Но есть надежда, что удалось избежать тяжелой травмы. Возможно, ушиб или растяжение. Выглядело ужасающее, согласен», – сказал Вартапетов.
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— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) June 26, 2019
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— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) June 26, 2019