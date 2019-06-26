Врач «Спартака»: «Есть надежда, что Айртону удалось избежать тяжелой травмы»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал травму защитника Айртона. Игрок получил повреждение в игре с «Ростовом» на Кубке «Париматч» Премьер.

Футболист получил травму в первом тайме. Он ударился о рекламный щит после подката соперника.

Игрока заменили после этого эпизода.

«Сейчас Айртону нужно обследование, нам нужно понаблюдать. Но есть надежда, что удалось избежать тяжелой травмы. Возможно, ушиб или растяжение. Выглядело ужасающее, согласен», – сказал Вартапетов.

twit text — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) June 26, 2019