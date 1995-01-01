«Уфа» и «Зенит» обменялись кругами

РПЛ разрешила «Уфе» и «Зениту» обменяться кругами в чемпионате России-2019/20, учитывая возможные неблагоприятные погодные условия.

Общее собрание лиги внесло соответствующие изменения в календарь.

Таким образом матч седьмого тура между уфимцами и петербуржцами состоится 24 августа на поле башкирской команды. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Игра 21-го тура «Зенит» – «Уфа» пройдет в Санкт-Петербурге. Время и дата будут определены позднее.

«Зенит» выиграл чемпионат, проводил крутые трансферы и делал классный ютуб-канал. Но, кажется, он все еще остается командой одного города, а большинство его заслуг объясняют деньгами и влиянием «Газпрома».

В подкасте мы обсудили, почему «Зенит» стал в этом году чемпионом и чем так крут Семак. А еще – почему многие не любят Зенит и что ему нужно сделать, чтобы стать по-настоящему главной российской командой:

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