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    «Уфа» и «Зенит» обменялись кругами

    РПЛ разрешила «Уфе» и «Зениту» обменяться кругами в чемпионате России-2019/20, учитывая возможные неблагоприятные погодные условия.

    Общее собрание лиги внесло соответствующие изменения в календарь.

    Таким образом матч седьмого тура между уфимцами и петербуржцами состоится 24 августа на поле башкирской команды. Начало – в 16:30 по московскому времени.

    Игра 21-го тура «Зенит» – «Уфа» пройдет в Санкт-Петербурге. Время и дата будут определены позднее.

    «Зенит» выиграл чемпионат, проводил крутые трансферы и делал классный ютуб-канал. Но, кажется, он все еще остается командой одного города, а большинство его заслуг объясняют деньгами и влиянием «Газпрома».

    В подкасте мы обсудили, почему «Зенит» стал в этом году чемпионом и чем так крут Семак. А еще – почему многие не любят Зенит и что ему нужно сделать, чтобы стать по-настоящему главной российской командой:

    Послушать тажже можно в Эпл подкастах и Яндекс.Музыке, на ютубе и во вконтакте.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1116

      Фанат Рубина 1 час назад

      ну конечно зениту они пойдут навстречу

      0
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      Рейтинг: +1116

      Фанат Рубина > Фанат Рубина 1 час назад

      а то что например краснодар и рубин играют в июле, ростов-рубин в августе, и зенит-рубин в сентябре..
      их не волнует, что потом эти команды будут играть эти матчи в декабре в казани!

      0
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      Рейтинг: +725

      acor94 1 час назад

      А почему этим занимаются клубы а не рфс? Кто составлял такое расписание?

      2
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      ...
      Рейтинг: +9792

      Garrincha58 > acor94 38 минут назад

      потому что там сидят одни кре....ны

      0
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      Рейтинг: +346

      Звезда запаса 1 час назад

      Беспредел.

      -1
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