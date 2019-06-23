Ван Гаал: «Месси – лучший футболист мира в индивидуальном плане. Но почему он уже пять лет не выигрывал ЛЧ?»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился мнением о прошлом сезоне Лиги чемпионов.

О Месси и Неймаре

Посмотрите на «Барселону». Сколько кубков Лиги чемпионов они выиграли, имея в составе так называемого лучшего игрока мира? Возьмем Неймара в «ПСЖ». Сколько раз они выиграли Лигу чемпионов?

Эти игроки великолепны по отдельности, но не могут играть в команде. Месси – лучший в мире по этому показателю, его статистика просто невероятна. Мне он очень нравится. Но почему он уже пять лет не выигрывал ЛЧ?

О «Ливерпуле»

В финале турнира Милнер сыграл как в полузащите, так и в задней линии. Прекрасно, что он способен на такое в 33 года.

Нападение также играет на команду. Салах, Фирмино и Мане усердно работают в защите, потому что Клопп ставит на прессинг.