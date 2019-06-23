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    Ван Гаал: «Месси – лучший футболист мира в индивидуальном плане. Но почему он уже пять лет не выигрывал ЛЧ?»

    Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился мнением о прошлом сезоне Лиги чемпионов.

    О Месси и Неймаре

    Посмотрите на «Барселону». Сколько кубков Лиги чемпионов они выиграли, имея в составе так называемого лучшего игрока мира? Возьмем Неймара в «ПСЖ». Сколько раз они выиграли Лигу чемпионов?

    Эти игроки великолепны по отдельности, но не могут играть в команде. Месси – лучший в мире по этому показателю, его статистика просто невероятна. Мне он очень нравится. Но почему он уже пять лет не выигрывал ЛЧ?

    О «Ливерпуле»

    В финале турнира Милнер сыграл как в полузащите, так и в задней линии. Прекрасно, что он способен на такое в 33 года.

    Нападение также играет на команду. Салах, Фирмино и Мане усердно работают в защите, потому что Клопп ставит на прессинг.

    Источник: El Pais

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +573

      VVadic 46 минут назад

      Да и в Испании Барсе просто везёт. Чёрти-что творится у Атлетико и Реала в командах. Они этим пользуются!

      1
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      Рейтинг: +1865

      aaaaahhhh 57 минут назад

      потому, что он один не может выиграть ЛЧ. :)))

      0
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