«Не удивился бы, если бы нашли наркотики». Аленичев – об уходе из «Енисея» и лишении прав

Экс-главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал об отставке и лишении прав в декабре 2018-го года за вождение в пьяном виде.

– Как оцените для себя итог чемпионата России-2018/19?

– Это самый тяжелый сезон в моей карьере. Сейчас можно говорить о результате или каких-то других вещах, но могу сказать, что счастлив вернуться домой, в Москву. Мне и моему тренерскому штабу пришлось очень нелегко с учетом всех обстоятельств.

– В какой момент почувствовали: что-то пошло не так?

– Помню, когда мы вышли в премьер-лигу, меня качали на руках. Спокойно к этому относился, понимал, что сегодня так, а завтра начнут в землю втаптывать. В начале ноября перед матчем с «Анжи» руководитель клуба сообщил, что я с помощниками отстранены от работы с командой. Воспринял эту новость, с одной стороны с удивлением, с другой – с пониманием. Начальство вправе принимать решения. Но тогда осознал, что комфортного взаимодействия у нас уже не будет.

– О ваших отношениях с руководством «Енисея»: сначала был цирк с матчем против «Анжи», потом началась слежка с последующим лишением водительских прав. Что это такое?

– Да хорошо еще, что все закончилось только правами, а не тем, что у меня нашли наркотики.

– Не удивились бы?

– Да уже все перестало удивлять.

В последние месяцы работы старался не давать никаких поводов для нападок, даже пешком ходил, отдал клубную машину с водителем.