Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    «Не удивился бы, если бы нашли наркотики». Аленичев – об уходе из «Енисея» и лишении прав

    Экс-главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал об отставке и лишении прав в декабре 2018-го года за вождение в пьяном виде.

    – Как оцените для себя итог чемпионата России-2018/19?

    – Это самый тяжелый сезон в моей карьере. Сейчас можно говорить о результате или каких-то других вещах, но могу сказать, что счастлив вернуться домой, в Москву. Мне и моему тренерскому штабу пришлось очень нелегко с учетом всех обстоятельств.

    – В какой момент почувствовали: что-то пошло не так?

    – Помню, когда мы вышли в премьер-лигу, меня качали на руках. Спокойно к этому относился, понимал, что сегодня так, а завтра начнут в землю втаптывать. В начале ноября перед матчем с «Анжи» руководитель клуба сообщил, что я с помощниками отстранены от работы с командой. Воспринял эту новость, с одной стороны с удивлением, с другой – с пониманием. Начальство вправе принимать решения. Но тогда осознал, что комфортного взаимодействия у нас уже не будет.

    – О ваших отношениях с руководством «Енисея»: сначала был цирк с матчем против «Анжи», потом началась слежка с последующим лишением водительских прав. Что это такое?

    – Да хорошо еще, что все закончилось только правами, а не тем, что у меня нашли наркотики.

    – Не удивились бы?

    – Да уже все перестало удивлять.

    В последние месяцы работы старался не давать никаких поводов для нападок, даже пешком ходил, отдал клубную машину с водителем.

    • Красноярский клуб завершил сезон в Премьер-лиге на последнем месте и вылетел в ФНЛ. Тренер покинул клуб в конце сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:37
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +266

      RyslanZ 5 минут назад

      Господин Аленичев,а где необходимый результат ? А всё остальное-это пустые отговорки....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1080

      mgordeev 10 минут назад

      ой алкаш хайпожор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      artem 81 10 минут назад

      Конечно пешком ходил, лишенник же

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71960
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru