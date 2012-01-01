Лунев: «После матчей с Бельгий и Казахстаном перестал заниматься самоедством»

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев рассказал о том, как справлялся с психологической нагрузкой в прошедшем сезоне.

– Какое свое действие в этом сезоне считаете предметом для гордости?

– Честно? С удовольствием в этом сезоне вспоминаю только один момент: когда после игры с ЦСКА дома мы подняли чемпионский кубок. Да, были нормальные игры, были и печальные. Но в целом за сезон поставил бы себе три балла. Не больше.

– И это странно, ведь первые полтора года в «Зените» вы заслуживали исключительно высшей оценки, об обсуждении ошибок не шло и речи. В последние несколько месяцев комментарии несколько иные, и вот вы сами ставите себе «тройку». Из-за чего это происходит?

– (Улыбается.) Из-за головы. В ней появилась каша. Постоянно себя накручиваешь…

– Самоедство?

– Ну да, да… Если раньше оно было в разумных пределах – пропустил, разобрал, забыл – то сейчас эмоциональные нагрузки как-то выросли. Наверное, из-за этого неправильно подходил к играм.

– Так и сейчас себя чувствуете?

– Это точно закончилось. После матчей сборной с Бельгией и Казахстаном.

– Требуется пояснение: что именно закончилось после Бельгии и Казахстана?

– Самоедство. Горшочек перестал варить эту кашу.