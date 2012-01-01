Лунев: «После матчей с Бельгий и Казахстаном перестал заниматься самоедством»

Самоедством? Сколько угодно, только других не кусай.
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев рассказал о том, как справлялся с психологической нагрузкой в прошедшем сезоне.
– Какое свое действие в этом сезоне считаете предметом для гордости?
– Честно? С удовольствием в этом сезоне вспоминаю только один момент: когда после игры с ЦСКА дома мы подняли чемпионский кубок. Да, были нормальные игры, были и печальные. Но в целом за сезон поставил бы себе три балла. Не больше.
– И это странно, ведь первые полтора года в «Зените» вы заслуживали исключительно высшей оценки, об обсуждении ошибок не шло и речи. В последние несколько месяцев комментарии несколько иные, и вот вы сами ставите себе «тройку». Из-за чего это происходит?
– (Улыбается.) Из-за головы. В ней появилась каша. Постоянно себя накручиваешь…
– Самоедство?
– Ну да, да… Если раньше оно было в разумных пределах – пропустил, разобрал, забыл – то сейчас эмоциональные нагрузки как-то выросли. Наверное, из-за этого неправильно подходил к играм.
– Так и сейчас себя чувствуете?
– Это точно закончилось. После матчей сборной с Бельгией и Казахстаном.
– Требуется пояснение: что именно закончилось после Бельгии и Казахстана?
– Самоедство. Горшочек перестал варить эту кашу.