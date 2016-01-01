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    Эрнани: «В Петербурге жить проще, чем в Париже»

    Полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал о предрассудках перед переездом в Россию.

    «Я ничего не боялся, поскольку уехать в Европу было моей мечтой. Меня немного волновало лишь то, что я не знаю языков. Говорили, в России холодно, но для меня это вообще не проблема. Разве что тренироваться в мороз неприятно. В самые холодные дни просто сижу дома или иду в торговый центр и устраиваю шопинг.

    На самом деле мне уже нравится ваш холод! Чувствую себя в Петербурге как дома. Если честно, Петербург я люблю даже больше, чем Париж. Когда я играл за «Сент-Этьен», часто уезжал в свободные дни в столицу Франции. Три часа езды на поезде.

    Чем Петербург лучше Парижа? Здесь не так все напыщенно. В Петербурге жить проще, люди у вас душевнее, отзывчивее. Поэтому и моя душа лежит к России. К тому же мне не нравилась французская кухня. Это не мое. Тяжело было найти подходящий ресторан».

    • Эрнани выступает за клуб с 2017 года.
    • Старт сезона для «Зенита» – 6 июля (игра за Суперкубок России против «Локомотива»).

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +406

      KPCCSPB 42 минуты назад

      Чуйка, что жопе скоро новый уголок надо будет искать

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