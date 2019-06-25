Süddeutsche Zeitung: Сане отказался переходить в «Баварию»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане ответил отказом на предложение о трансфере от «Баварии».

Немецкий хавбек намерен остаться в английском клубе и не готов к переходу в другую команду.

Накануне президент «Баварии» Ули Хенесс заявил: «Может ли трансфер Сане сорваться из-за финансового вопроса? Если Сане хочет перейти в «Баварию», трансфер можно осуществить».