Süddeutsche Zeitung: Сане отказался переходить в «Баварию»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане ответил отказом на предложение о трансфере от «Баварии».
Немецкий хавбек намерен остаться в английском клубе и не готов к переходу в другую команду.
Накануне президент «Баварии» Ули Хенесс заявил: «Может ли трансфер Сане сорваться из-за финансового вопроса? Если Сане хочет перейти в «Баварию», трансфер можно осуществить».
- Сане перешел в «Манчестер Сити» в 2016 году из «Шальке».
- За «горожан» немец провел 133 матча, забил 39 мячей и сделал 45 голевых передач.
- Его контракт истекает летом 2021 года.
Источник: Süddeutsche Zeitung
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