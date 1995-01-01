Sportbuzzer: «Спартак» интересуется 22-летним полузащитником «Вольфсбурга-2» Баду

Спорт жжужалка жжужжит всякую чушь
«Спартак» интересуется полузащитником из системы «Вольфсбурга» Малькольмом Баду.
По информации Sportbuzzer, 22-летний игрок близок к тому, чтобы пройти просмотр в московском клубе.
- По данным Transfermarkt, Баду – клиент агенства TZS. Раньше его директором был Томас Цорн (сейчас работает генеральным директором «Спартака»).
- В прошлом сезоне футболист провел 11 матчей за «Вольфсбург-2» в северной региональной лиге , забил один гол и отдал два ассиста.
- Баду находится в системе «Вольфсбурга» с 2011 года, его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.
Источник: Sportbuzzer
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