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    Sportbuzzer: «Спартак» интересуется 22-летним полузащитником «Вольфсбурга-2» Баду

    «Спартак» интересуется полузащитником из системы «Вольфсбурга» Малькольмом Баду.

    По информации Sportbuzzer, 22-летний игрок близок к тому, чтобы пройти просмотр в московском клубе.

    • По данным Transfermarkt, Баду – клиент агенства TZS. Раньше его директором был Томас Цорн (сейчас работает генеральным директором «Спартака»).
    • В прошлом сезоне футболист провел 11 матчей за «Вольфсбург-2» в северной региональной лиге , забил один гол и отдал два ассиста.
    • Баду находится в системе «Вольфсбурга» с 2011 года, его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

    Источник: Sportbuzzer

    Sportbuzzer – немецкое медиа о футболе, которое специализируется в том числе на региональных лигах Германии. Основано в 2017 году. 

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +596

      Alex Flash 3 минуты назад

      Спорт жжужалка жжужжит всякую чушь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      Бомбардиръ 15 минут назад

      А кто там в Спартаке 2 водится? Никчемный народ что ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -3

      Вальдемар IV > Бомбардиръ 7 минут назад

      для фнл если, но пока федун не отдал клуб по ***** то пытаются из европы взять воспитанников.

      0
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