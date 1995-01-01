Sportbuzzer: «Спартак» интересуется 22-летним полузащитником «Вольфсбурга-2» Баду

Sportbuzzer – немецкое медиа о футболе, которое специализируется в том числе на региональных лигах Германии. Основано в 2017 году.

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