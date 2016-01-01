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    «Арсенал» может заплатить 50 миллионов «Реалу» за Себальоса 

    «Арсенал» интересуется полузащитником «Реала» Даниэлем Себальосом. Об этом сообщает Sport Witness со ссылкой на печатное издание испанской газеты AS.

    В «Реале» пока не решили, продать игрока или отдать его в аренду. Если в Мадриде решат продать футболиста, то за него потребуют не менее 50 миллионов евро. По данным AS, «Арсенал» готов заплатить требуемую сумму.

    В то же время AS считает, что «Реал» захочет включить в сделку пункт о выкупе футболиста. В этом случае английский клуб может отказаться платить 50 миллионов.

    • Себальосу 22 года, его контракт с «Реалом» истекает в 2023 году [Transfermarkt].
    • В прошлом сезоне Примеры он провел 23 матча и забил три гола.
    • Также футболистом интересуется «Милан».
    • Transfermarkt оценивает стоимость Себальоса в 30 миллионов.

    Источник: Sport Witness

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6321

      Skull_Boy 13 минут назад

      Не захотел придурок переходит в Барсу, вот теперь радуйся пожизненному клейму лавочник и чтоб Арсенал отдал 50 млн за него это не знаю что должно случится, и сейчас только скауты Лондона в общем по полной облажались только с трансфером Озила от которого толку нет вообще, да и можно упомянуть про Санчеса, но он пахал в одиночку и не было у него помощников, например как Ляказетт и Оби

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      Рейтинг: +1548

      SarJr 18 минут назад

      главное венгеру это не показываете. подавится чаем бедняга если увидит на кого его арсенал готов тратить такие деньги

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      Рейтинг: +1681

      InterMilLano1908 26 минут назад

      Вот это лохи

      0
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      Рейтинг: +394

      LMI 1 час назад

      Ну какие 50 лямов, откуда?

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