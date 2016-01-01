«Арсенал» может заплатить 50 миллионов «Реалу» за Себальоса 

«Арсенал» интересуется полузащитником «Реала» Даниэлем Себальосом. Об этом сообщает Sport Witness со ссылкой на печатное издание испанской газеты AS.

В «Реале» пока не решили, продать игрока или отдать его в аренду. Если в Мадриде решат продать футболиста, то за него потребуют не менее 50 миллионов евро. По данным AS, «Арсенал» готов заплатить требуемую сумму.

В то же время AS считает, что «Реал» захочет включить в сделку пункт о выкупе футболиста. В этом случае английский клуб может отказаться платить 50 миллионов.