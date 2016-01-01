«Арсенал» может заплатить 50 миллионов «Реалу» за Себальоса 

Не захотел придурок переходит в Барсу, вот теперь радуйся пожизненному клейму лавочник и чтоб Арсенал отдал 50 млн за него это не знаю что должно случится, и сейчас только скауты Лондона в общем по полной облажались только с трансфером Озила от которого толку нет вообще, да и можно упомянуть про Санчеса, но он пахал в одиночку и не было у него помощников, например как Ляказетт и Оби
«Арсенал» интересуется полузащитником «Реала» Даниэлем Себальосом. Об этом сообщает Sport Witness со ссылкой на печатное издание испанской газеты AS.
В «Реале» пока не решили, продать игрока или отдать его в аренду. Если в Мадриде решат продать футболиста, то за него потребуют не менее 50 миллионов евро. По данным AS, «Арсенал» готов заплатить требуемую сумму.
В то же время AS считает, что «Реал» захочет включить в сделку пункт о выкупе футболиста. В этом случае английский клуб может отказаться платить 50 миллионов.
- Себальосу 22 года, его контракт с «Реалом» истекает в 2023 году [Transfermarkt].
- В прошлом сезоне Примеры он провел 23 матча и забил три гола.
- Также футболистом интересуется «Милан».
- Transfermarkt оценивает стоимость Себальоса в 30 миллионов.