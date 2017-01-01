«Милан» ведет переговоры о двухлетней аренде Себальоса

«Милан» хочет подписать этим летом полузащитника «Реала» Даниэля Себальоса, сообщает Football Italia.

По информации источника, клуб не готов платить за испанца требуемые 50 миллионов евро, поэтому рассматривает другие варианты сделки.

Один из них – двухлетняя аренда с опцией последующего выкупа. В таком случае за каждый сезон «Милан» заплатит всего 4 миллиона евро.