Паршивлюк – игрок «Динамо»

А че Ростов не продлил? Ведь в основе играл
«Динамо» объявило о переходе из «Ростова» правого защитника Сергея Паршивлюка.
Московский клуб и 30-летний футболист заключили контракт сроком до лета 2021 года с возможностью продления еще на сезон.
Россиянин подписал соглашение с «Динамо» на правах свободного агента, так как его договор с ростовчанами истек.
- В сезоне-2018/19 Паршивлюк провел за «Ростов» 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- В своей карьере защитник также выступал за «Спартак» и «Анжи».