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    Паршивлюк – игрок «Динамо»

    «Динамо» объявило о переходе из «Ростова» правого защитника Сергея Паршивлюка.

    Московский клуб и 30-летний футболист заключили контракт сроком до лета 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

    Россиянин подписал соглашение с «Динамо» на правах свободного агента, так как его договор с ростовчанами истек.

    • В сезоне-2018/19 Паршивлюк провел за «Ростов» 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • В своей карьере защитник также выступал за «Спартак» и «Анжи».

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии11
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      Рейтинг: +6229

      ufos73 14 минут назад

      А че Ростов не продлил? Ведь в основе играл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      dik_fransis 1 час назад

      нашёл на кого ростов променять!!!!ну ну

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4938

      prezent2017 1 час назад

      Еще Торба где-то бегает без клупа. Налетай, Динамо, подписывай!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5698

      FanatSerj 1 час назад

      О как, что правильный паспорт животворящий делает ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +612

      тётя ASYA 1 час назад

      Паршу уже 30?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +899

      алдан2014 1 час назад

      Так и до конюшни докатится

      -1
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      ...
      Рейтинг: +612

      тётя ASYA > алдан2014 1 час назад

      Он вроде говорил что цыска единственная команда,куда он не перейдёт!? Хотя...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      Фанат Рубина 1 час назад

      интересо как его теперь фанаты спартака будут встречать!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      andromend > Фанат Рубина 1 час назад

      А что проблемы какие?

      0
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      Рейтинг: +3

      Вальдемар IV > Фанат Рубина 1 час назад

      какая разница главное ему поближе к ночным клубам быть

      2
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      Рейтинг: +899

      алдан2014 > Вальдемар IV 1 час назад

      А что Паршивлюк шаритсч по ночным клубам?

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