Паршивлюк – игрок «Динамо»

«Динамо» объявило о переходе из «Ростова» правого защитника Сергея Паршивлюка.

Московский клуб и 30-летний футболист заключили контракт сроком до лета 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

Россиянин подписал соглашение с «Динамо» на правах свободного агента, так как его договор с ростовчанами истек.