«Мы наблюдали, как ты рос, скандировали твое имя. Величайший». «Барселона» поздравила Месси с 32-летием

Поздравляю!
«Барселона» поздравила с днем рождения нападающего команды Лионеля Месси. Сегодня аргентинцу исполнилось 32 года.
«Мы наблюдали, как ты рос. Мы скандировали твое имя. Величайший.
С днем рождения, Лео Месси», – говорится в сообщении пресс-службы каталонцев.
- Месси перешел в «Барселону» из «Ньюэллс Олд Бойз» в 2000 году в 13-летнем возрасте.
- Форвард провел за каталонскую команду 687 матчей, забил 603 гола и сделал 242 результативные передачи.
- В составе «Барселоны» Месси стал 10-кратным чемпионом Испании, шесть раз завоевал Кубок Испании и восемь раз – Суперкубок страны, четырежды выиграл Лигу чемпионов и по три раза Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 июня 2019 г.