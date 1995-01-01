«Мы наблюдали, как ты рос, скандировали твое имя. Величайший». «Барселона» поздравила Месси с 32-летием

«Барселона» поздравила с днем рождения нападающего команды Лионеля Месси. Сегодня аргентинцу исполнилось 32 года.

«Мы наблюдали, как ты рос. Мы скандировали твое имя. Величайший.

С днем рождения, Лео Месси», – говорится в сообщении пресс-службы каталонцев.

Месси перешел в «Барселону» из «Ньюэллс Олд Бойз» в 2000 году в 13-летнем возрасте.

Форвард провел за каталонскую команду 687 матчей, забил 603 гола и сделал 242 результативные передачи.

В составе «Барселоны» Месси стал 10-кратным чемпионом Испании, шесть раз завоевал Кубок Испании и восемь раз – Суперкубок страны, четырежды выиграл Лигу чемпионов и по три раза Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.