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    «Мы наблюдали, как ты рос, скандировали твое имя. Величайший». «Барселона» поздравила Месси с 32-летием

    «Барселона» поздравила с днем рождения нападающего команды Лионеля Месси. Сегодня аргентинцу исполнилось 32 года.

    «Мы наблюдали, как ты рос. Мы скандировали твое имя. Величайший.

    С днем рождения, Лео Месси», – говорится в сообщении пресс-службы каталонцев.

    • Месси перешел в «Барселону» из «Ньюэллс Олд Бойз» в 2000 году в 13-летнем возрасте.
    • Форвард провел за каталонскую команду 687 матчей, забил 603 гола и сделал 242 результативные передачи.
    • В составе «Барселоны» Месси стал 10-кратным чемпионом Испании, шесть раз завоевал Кубок Испании и восемь раз – Суперкубок страны, четырежды выиграл Лигу чемпионов и по три раза Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Источник: Твиттер «Барселоны»

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