Роналду оставил 20 тысяч евро чаевых работникам греческого отеля. Его зарплата – 85 тысяч в день

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оставил щедрые чаевые работникам греческой гостиницы.

Португалец проводил отпуск в Месинии (полуостров Пелопоннес). Футболист остановился в отеле Royal Villa Methoni.

Сутки проживания обходились форварду в 8 тысяч евро в день. Перед отъездом Роналду оставил персоналу гостиницы 20 тысяч евро.

Таким образом футболист отблагодарил работников Royal Villa Methoni за то, что они обеспечили ему отдых подальше от любопытных глаз и папарацци.