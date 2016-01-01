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    Роналду оставил 20 тысяч евро чаевых работникам греческого отеля. Его зарплата – 85 тысяч в день

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оставил щедрые чаевые работникам греческой гостиницы.

    Португалец проводил отпуск в Месинии (полуостров Пелопоннес). Футболист остановился в отеле Royal Villa Methoni.

    Сутки проживания обходились форварду в 8 тысяч евро в день. Перед отъездом Роналду оставил персоналу гостиницы 20 тысяч евро.

    Таким образом футболист отблагодарил работников Royal Villa Methoni за то, что они обеспечили ему отдых подальше от любопытных глаз и папарацци.

    • По информации СМИ, зарплата Роналду в «Ювентусе» составляет 31 миллион евро в год (около 85 тысяч в день).

    Источник: Record

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