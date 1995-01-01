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    Лоськов: «Сначала у Семина с Геркусом были здоровые, рабочие отношения. А потом не стало вообще никаких»

    Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о взаимоотношениях главного тренера Юрия Семина с бывшим генеральным директором Ильей Геркусом. При совместной работе двух руководителей клуб стал чемпионом России.

    — У Геркуса и Семина был конфликт?

    — Может, и был, не знаю. Но к ребятами, команде они свои отношения никогда не выносили. По началу, когда Геркус только пришел в «Локомотив», все было изумительно. У него с Юрием Павловичем были здоровые, рабочие отношения. А потом, в один момент, не стало вообще никаких. Не знаю, с чем это связано. Честно.

    • Сейчас пост генерального директора «Локомотива» занимает Василий Кикнадзе.
    • Москвичи осенью выступят в групповом этапе Лиги чемпионов.
    • На текущий момент Илья Геркус в футболе не работает.

    Источник: Sport24

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