Лоськов: «Сначала у Семина с Геркусом были здоровые, рабочие отношения. А потом не стало вообще никаких»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о взаимоотношениях главного тренера Юрия Семина с бывшим генеральным директором Ильей Геркусом. При совместной работе двух руководителей клуб стал чемпионом России.

— У Геркуса и Семина был конфликт?

— Может, и был, не знаю. Но к ребятами, команде они свои отношения никогда не выносили. По началу, когда Геркус только пришел в «Локомотив», все было изумительно. У него с Юрием Павловичем были здоровые, рабочие отношения. А потом, в один момент, не стало вообще никаких. Не знаю, с чем это связано. Честно.