Глава Башкирии Хабиров – о строительстве стадиона в Уфе: «Я отказался от идеи. Лучше эти деньги направить на другие нужды»

Правительстве Башкортостана, по словам главы республики Радия Хабирова, отказалось от идеи строить в Уфе новый футбольный стадион. Решено направить средства на другие нужды.

«Я отказался от идеи построить футбольный дворец. Лучше эти деньги направить на другие нужды. Сначала научимся зарабатывать, а потом и дворец построим», – сказал Хабиров.