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    Глава Башкирии Хабиров – о строительстве стадиона в Уфе: «Я отказался от идеи. Лучше эти деньги направить на другие нужды»

    Правительстве Башкортостана, по словам главы республики Радия Хабирова, отказалось от идеи строить в Уфе новый футбольный стадион. Решено направить средства на другие нужды.

    «Я отказался от идеи построить футбольный дворец. Лучше эти деньги направить на другие нужды. Сначала научимся зарабатывать, а потом и дворец построим», – сказал Хабиров.

    • «Уфа» в прошлом сезоне сохранила прописку в РПЛ посредством переходных встреч.
    • В прошлом сезоне уфимцы выступили в квалификации Лиги Европы.
    • Клуб основан в 2009 году.

    Источник: Mkset

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +570

      spam2009 9 минут назад

      Это называется Уфа на вылет

      0
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      Рейтинг: +6816

      Serjoga 2 часа назад

      Потом и крест на финансировании клуба поставят! Так что ПРОЩАЙ футбол в УФЕ! В следующем сезоне ФНЛ, а там и до ПФЛ рукой подать!

      1
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      ...
      Рейтинг: +197

      GSmall > Serjoga 2 часа назад

      Ну может он имеет ввиду что деньги направят нуждающимся.По крайней мере я на это надеюсь

      0
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      ...
      Рейтинг: +6816

      Serjoga > GSmall 1 час назад

      Я не против! Пусть нуждающимся, но это о бюджетных деньгах! Но стадион строился бы на инвестиции, а он не желает этим заниматься! Вот и весь расклад! Глава Башкирии не болельщик-значит футбол в Уфе "затухнет"!

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