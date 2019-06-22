Глава Башкирии Хабиров – о строительстве стадиона в Уфе: «Я отказался от идеи. Лучше эти деньги направить на другие нужды»

Это называется Уфа на вылет
Правительстве Башкортостана, по словам главы республики Радия Хабирова, отказалось от идеи строить в Уфе новый футбольный стадион. Решено направить средства на другие нужды.
«Я отказался от идеи построить футбольный дворец. Лучше эти деньги направить на другие нужды. Сначала научимся зарабатывать, а потом и дворец построим», – сказал Хабиров.
- «Уфа» в прошлом сезоне сохранила прописку в РПЛ посредством переходных встреч.
- В прошлом сезоне уфимцы выступили в квалификации Лиги Европы.
- Клуб основан в 2009 году.