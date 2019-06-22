Евро-U21. Польша с Шиманьски не вышла в плей-офф, хотя лидировала в группе перед последним туром

Сборная Польши покинула чемпионат Европы для игроков не старше 21 года. В третьем туре группового этапа поляки крупно уступили испанцам. При этом перед последней встречей Польша лидировала в квартете.

У поляков весь матч провел полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски. Испанцы из этой группы вышли в плей-офф напрямую, а сборной Италии придется ждать полного рейтинга команд, занявших вторые места.

Евро-U21. Группа А. 3-й тур

Испания – Польша – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Форнальс, 17; 2:0 – Оярсабаль, 35; 3:0 – Руис, 39; 4:0 – Себальос, 71; 5:0 – Майорал, 90.