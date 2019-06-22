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    Евро-U21. Польша с Шиманьски не вышла в плей-офф, хотя лидировала в группе перед последним туром

    Сборная Польши покинула чемпионат Европы для игроков не старше 21 года. В третьем туре группового этапа поляки крупно уступили испанцам. При этом перед последней встречей Польша лидировала в квартете.

    У поляков весь матч провел полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски. Испанцы из этой группы вышли в плей-офф напрямую, а сборной Италии придется ждать полного рейтинга команд, занявших вторые места.

    Евро-U21. Группа А. 3-й тур

    Испания – Польша – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Форнальс, 17; 2:0 – Оярсабаль, 35; 3:0 – Руис, 39; 4:0 – Себальос, 71; 5:0 – Майорал, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2019 23:58
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