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    «Шанхай Шеньхуа» предложил Перишичу зарплату 12 миллионов в год, хорват отказался

    Китайский «Шанхай Шеньхуа» пытался приобрести полузащитника «Интера» Ивана Перишича. За футболиста предложили 25 миллионов евро, а хорвату пообещали зарплату 12 миллионов в год.

    Как сообщает журналист Николо Скира, хавбек ответил отказом. Перишич – не единственный игрок с итальянского рынка, которого хотели бы приобрести руководители «Шанхай Шеньхуа».

    • В прошлом сезоне Серии А Перишич провел 32 матча, забил восемь голов, сделал четыре результативные передачи.
    • Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.
    • «Интер» в ближайшем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Итальянский журналист издания La Gazzetta dello Sport. Аудитория Скиры в твиттере - более 32 тысяч подписчиков.

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    22.06.2019 23:40
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