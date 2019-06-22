«Шанхай Шеньхуа» предложил Перишичу зарплату 12 миллионов в год, хорват отказался

Китайский «Шанхай Шеньхуа» пытался приобрести полузащитника «Интера» Ивана Перишича. За футболиста предложили 25 миллионов евро, а хорвату пообещали зарплату 12 миллионов в год.

Как сообщает журналист Николо Скира, хавбек ответил отказом. Перишич – не единственный игрок с итальянского рынка, которого хотели бы приобрести руководители «Шанхай Шеньхуа».