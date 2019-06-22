«Шанхай Шеньхуа» предложил Перишичу зарплату 12 миллионов в год, хорват отказался

Китайский «Шанхай Шеньхуа» пытался приобрести полузащитника «Интера» Ивана Перишича. За футболиста предложили 25 миллионов евро, а хорвату пообещали зарплату 12 миллионов в год.
Как сообщает журналист Николо Скира, хавбек ответил отказом. Перишич – не единственный игрок с итальянского рынка, которого хотели бы приобрести руководители «Шанхай Шеньхуа».
- В прошлом сезоне Серии А Перишич провел 32 матча, забил восемь голов, сделал четыре результативные передачи.
- Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.
- «Интер» в ближайшем сезоне выступит в Лиге чемпионов.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Итальянский журналист издания La Gazzetta dello Sport. Аудитория Скиры в твиттере - более 32 тысяч подписчиков.