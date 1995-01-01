Дзагоев: «Собираюсь играть за «Аланию». Сказал Габулову, что отыграю сезон и стану спортивным директором»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал планы по возрождению «Алании». Сейчас должность министра физической культуры и спорта Северной Осетии занимает Владимир Габулов.

— Вам как осетину приятно, что он будет возрождать «Аланию»? Хоть вы никогда там и не играли.

— Но собираюсь! Уже сказал Володе: «Когда мне исполнится 34 года, приеду во Владикавказ, отыграю здесь сезон и стану спортивным директором. Мою вакансию никому не отдавай».

Если серьезно, мне планы по возрождению «Алании» действительно приятны. Это не сказки — мы об этом разговаривали с Володей, когда еще вместе играли за сборную. Понятно, что без денег ничего не получится, нужны спонсоры. Где, как их искать? Прикидывали, насколько это возможно.

— В какой-то степени и вы стали спонсором: закупили для «Алании» мячи на сборы.

— Ой, что там такого! Всего 25 мячей… Каждый осетин, который играет в футбол, будет помогать по мере возможности.