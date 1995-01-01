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    Дзагоев: «Собираюсь играть за «Аланию». Сказал Габулову, что отыграю сезон и стану спортивным директором»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал планы по возрождению «Алании». Сейчас должность министра физической культуры и спорта Северной Осетии занимает Владимир Габулов.

    — Вам как осетину приятно, что он будет возрождать «Аланию»? Хоть вы никогда там и не играли.

    — Но собираюсь! Уже сказал Володе: «Когда мне исполнится 34 года, приеду во Владикавказ, отыграю здесь сезон и стану спортивным директором. Мою вакансию никому не отдавай».

    Если серьезно, мне планы по возрождению «Алании» действительно приятны. Это не сказки — мы об этом разговаривали с Володей, когда еще вместе играли за сборную. Понятно, что без денег ничего не получится, нужны спонсоры. Где, как их искать? Прикидывали, насколько это возможно.

    — В какой-то степени и вы стали спонсором: закупили для «Алании» мячи на сборы.

    — Ой, что там такого! Всего 25 мячей… Каждый осетин, который играет в футбол, будет помогать по мере возможности.

    • Сейчас во Владикавказе выступает команда зоны «Юг» ПФЛ «Спартак».
    • «Алания» существовала с 1921 по 2014 год.
    • В 1995 году команда стала чемпионом России.

    Источник: Sport24

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